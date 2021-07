Malesia: centinaia di persone manifestano contro il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di cittadini sono scesi in strada oggi in Malesia chiedendo le dimissioni del primo ministro Muhyiddin Yassin, sfidando il divieto di riunioni pubbliche disposto dal governo nel quadro delle restrizioni anti-Covid. I manifestanti, riferiscono i media locali, hanno protestato indossando la mascherina e tenendosi a debita distanza gli uni dagli altri, e hanno sventolato striscioni con la scritta "governo fallito". Quella di oggi è stata la prima manifestazione di rilievo in Malesia da tempo, nel quadro di una pandemia che ha imposto regole molto restrittive. La manifestazione è stata monitorata da una forte presenza di polizia e gli agenti hanno bloccato i tentativi dei manifestanti di entrare in una piazza centrale prima che il raduno si disperdesse pacificamente. Secondo gli organizzatori hanno partecipato alla protesta circa 1.000 persone, mentre secondo la polizia non ci sono state più di 400 persone. (Fim)