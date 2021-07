Lombardia: allerta meteo, a Varese il sindaco annuncia stop a circolazione su Sp 62 Rasa-Brinzio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Varese, in vista dell’allerta meteo che scatterà oggi pomeriggio con possibili forti temporali, ha annunciato la chiusura al traffico della Sp 62 nel tratto tra la Rasa e Brinzio: un provvedimento precauzionale che entra in vigore dalle 17.00 di oggi, sabato 31 luglio. e resterà attivo fino alle 8 di domenica primo agosto (il traffico sarà consentito per i residenti). "Anche sul nostro territorio dobbiamo fare i conti con eventi meteorologici sempre più estremi: dal pomeriggio di oggi sono previsti rovesci di forte intensità, come i violenti temporali che si sono abbattuti negli scorsi giorni”, ha dichiarato il sindaco, Davide Galimberti. “Da qui la decisione di chiudere il tratto compreso tra Rasa e Brinzio, per tutelare l'incolumità degli automobilisti”, ha aggiunto. (Com)