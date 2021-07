Milano: ex discoteca Karma, aggiudicato bando per diritto concessione dell’area dismessa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione comunale di Milano ha aggiudicato in via provvisorio il bando pubblico per la concessione in diritto di superficie per 90 dell’ex discoteca Karma, a Porto di Mare, alla società Social Music City. La proposta, si legge in una nota, prevede l'abbattimento dell'immobile dismesso e la nascita di un polo multidisciplinare che comprende a la realizzazione di una piscina dotata di anfiteatro urbano all'aperto adatto per ospitare eventi culturali, campi da padel con relativi spogliatoi, una grande piazza all'aperto da cui si dipanano le funzioni principali del nuovo complesso adatta ad ospitare eventi, una tensostruttura per concerti, spazi per la didattica che potranno essere, a seconda delle necessità, utilizzati come camerini per gli artisti coinvolti in spettacoli. Il progetto, prosegue la nota, prevede anche un'area espositiva di circa 600 metri quadrati che potrà ospitare il mercato di Coldiretti e la nascita di un'area verde alberata, che sarà progettata in accordo con l'amministrazione. Il nuovo polo sarà dotato di un parcheggio per circa 200 posti dotato di pensiline con pannelli fotovoltaici. (segue) (Com)