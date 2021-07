Campidoglio: Figliomeni (Fd'I), proposte su cardioprotezione andranno in bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accogliamo favorevolmente la decisione della giunta capitolina di inserire nel maxi emendamento le nostre proposte per dare finalmente attuazione alla delibera 120/2018 sulla Cardioprotezione di cui mi onoro essere l'estensore e primo firmatario". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni consigliere capitolino di Fratelli d'Italia. "Sono passati tre anni dall'approvazione all'unanimità della delibera - aggiunge - e non potevamo accettare che ancora non fosse data attuazione concreta alla stessa seppur in questi anni abbiamo operato un martellamento continuo sulla vicenda. Ora auspichiamo che in ogni scuola comunale, in ogni parco pubblico, sulle auto della polizia locale, negli uffici pubblici con affluenza di persone, in ogni piazza vi sia un defibrillatore con una preventiva e adeguata formazione all'utilizzo. Gli emendamenti presentati andavano in questa direzione. Vogliamo dedicare questo importante risultato raggiunto a tutte le famiglie che hanno pianto per un motivo connesso alla mancanza di cardioprotezione nella città. È per loro, da ultimo per Riccardo Pica e per i 60 mila decessi che avvengono ogni anno in Italia - conclude -, che abbiamo profuso ogni sforzo possibile per far sì che la città di Roma, la Capitale d'Italia, divenga una città cardio-protetta, anche per aumentare la percentuale di persone da salvare con lo strumento salvavita". (Com)