Giustizia: Gelmini, prova di maturità da parte di tutti i partiti che sostengono governo

- “L’approvazione all’unanimità in Consiglio dei ministri della riforma Cartabia è una prova di maturità da parte di tutti i partiti che sostengono il governo Draghi”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, parlando con i giornalisti a margine dell’evento “Montagne, un nuovo inizio”, organizzato a Edolo (Brescia) dal sindaco del Comune lombardo e coordinatore del tavolo tecnico per la nuova legge sulla montagna, Luca Masneri. “Finalmente possiamo dire basta al ‘fine processo mai’. Consegniamo all’Italia una giustizia più giusta e più veloce. Un passo avanti nella direzione auspicata anche dall’Europa”, ha aggiunto. (Com)