- La nave Ocean Viking della organizzazione non governativa Sos Mediterranee ha recuperato 57 migranti che si trovavano a bordo di un gommone in difficoltà in acque internazionali nella zona di ricerca e soccorso libica. Secondo quanto riferisce l’Ong, tra le persone recuperate vi sono otto donne, undici minori e cinque bambini.(Res)