Montagna: Gelmini, entro settembre bozza proposta legge

- “Unimont è diventata una realtà importante ed è pienamente coinvolta all’interno di un tavolo tecnico che abbiamo costruito con tanti esperti e con tante associazioni di categoria, con il fine di tornare a vivere in montagna e di rilanciare le attività economiche in questi territori”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, parlando con i giornalisti a margine dell’evento “Montagne, un nuovo inizio”, organizzato a Edolo (Brescia) dal sindaco del Comune lombardo e coordinatore del tavolo tecnico per la nuova legge sulla montagna, Luca Masneri. “Dobbiamo valorizzare le nostre bellezze culturali, il turismo, lo sport, il territorio. C’è moltissimo da fare, per questo serve una legge quadro, ormai indispensabile, per dare certezza alle risorse che anche il Piano nazionale di ripresa e resilienza mette a disposizione. Entro settembre avremo una bozza di proposta di legge, e poi lavoreremo per portare questo testo in Parlamento”, ha aggiunto . (Com)