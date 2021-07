Terremoto: la Cri inaugura ad Amatrice l'Auditorium della Laga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stamattina ad Amatrice, in via Saturnino Muzii, a cinque anni dal sisma che ha colpito il centro Italia nel 2016 è stato inaugurato l'Auditorium della Laga, primo vero punto di aggregazione sociale per la città, con al suo interno un cinema e un teatro. Voluto e realizzato con l'impegno della Croce rossa italiana l'Auditorium è un grande polo di aggregazione: uno spazio polifunzionale con al suo interno un teatro, un cinema, un bar-ristorante, uffici pubblici, una sala espositiva, due cavee esterne per spettacoli all'aperto, una da 300 posti con spazio in piano di 750 metri quadri e una da 100 posti con area in piano di 450 metri quadri. "Con il nuovo Auditorium sono nove le strutture che la Croce rossa italiana ha realizzato e consegnato alle comunità colpite dal sisma – ha detto Francesco Rocca, presidente della Cri - e altre sette saranno presto pronte”. (segue) (Rer)