Terremoto: la Cri inaugura ad Amatrice l'Auditorium della Laga (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opera è stata realizzata nel rispetto dei criteri richiesti per le strutture con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile e in caso di calamità. La struttura ha quindi anche una funzione fondamentale per la popolazione in caso di nuove emergenze. L'edificio è dotato di impianti a elevata efficienza energetica con uso massiccio di fonti rinnovabili. La superficie totale è di oltre 1.000 metri quadri. L'area esterna ha una superficie di oltre 2.000 metri quadri e più mezzo ettaro di area verde. La capienza della sala auditorium è di 222 posti, di cui 8 per disabili. L'Auditorium della Laga potrà promuovere la rigenerazione e lo sviluppo del tessuto sociale, a testimonianza dell'impegno che la Croce rossa italiana ha messo fin dalle prime ore del terremoto che, nella notte tra il 24 e il 25 agosto del 2016, ha distrutto la cittadina in provincia di Rieti. Dal soccorso alla costituzione di una specifica unità, unica nel suo genere, che in questi anni ha realizzato diverse strutture nelle zone colpite dal sisma, contribuendo alla vera e propria ricostruzione del territorio. (segue) (Rer)