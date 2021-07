Terremoto: la Cri inaugura ad Amatrice l'Auditorium della Laga (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cri in occasione dell'inaugurazione della struttura ha organizzato per oggi e domani anche attività di intrattenimento e culturali: nel pomeriggio di oggi, nell'Anfiteatro Grande del nuovo Auditorium, si terrà lo spettacolo a cura del laboratorio teatrale dei bambini di Amatrice "Sentieri di prossimità" e il concerto del coro "1000 voci per ricominciare". Domani, domenica primo agosto, in mattinata nell'Anfiteatro Cavea Piccola sarà aperto al pubblico il Villaggio Cri e la sera nell'Anfiteatro Grande ci sarà il concerto gratuito di Angelo Branduardi per la Cri. Per le iniziative negli Anfiteatri c'è l'obbligo di prenotazione. (segue) (Rer)