Terremoto: la Cri inaugura ad Amatrice l'Auditorium della Laga (5)

- Per il taglio del nastro sono intervenuti, tra gli altri, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il facente funzioni sindaco di Amatrice, Massimo Bufacchi, il Commissario straordinario di governo per la ricostruzione sisma 2016, Giovanni Legnini; il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio; Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera. L'evento è stato condotto dal giornalista Giampiero Marrazzo. L'opera è stata realizzata con il sostegno di: Poste Italiane, Il Fatto quotidiano, Associazione di cori 1000 voci per Ricominciare, Associazione Io ci sono, Fondazione Alberto Sordi, Croce rossa del Liechtenstein, Sprayforlife. (Rer)