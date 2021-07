Viabilità: Aspi, martedì 3 su A1 chiuso per tre ore svincolo San Donato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Autostrade comunica in una nota che sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino della segnaletica orizzontale, dalle 21 alle 24 di martedi 3 agosto, sarà chiuso lo svincolo di San Giuliano Milanese, in uscita per i veicoli provenienti da Milano e in entrata verso Bologna. In alternativa, per chi provene da Milano, si consiglia di uscire allo svincolo di San Donato Milanese, mentre a chi è diretto a Bologna, si consiglia di entrare allo svincolo di Melegnano o di Poasco/Via Emilia. (Com)