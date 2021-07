Giustizia: Fornaro (Leu), raggiunto punto di equilibrio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'accordo raggiunto sulla riforma della giustizia rappresenta un buon punto d'equilibrio, ma si commetterebbe un grave errore se lo si considerasse come un punto d'arrivo". Lo afferma in una nota il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro. "Per modernizzare e migliorare il funzionamento della giustizia italiana - aggiunge - c'è ancora molto da fare e su questo l'impegno del Governo deve essere altrettanto determinato come quello messo in mostra sul tema della riforma del processo penale. I cittadini e le imprese, insieme agli operatori, si attendono giustamente risposte alla domanda di processi penali e amministrativi giusti e che arrivino a sentenza in tempi ragionevolmente rapidi", conclude.(Com)