Spagna: Sanchez promette il 55 per cento Fondi Ue per il 2021 alle comunità autonome

- Il 55 per cento delle risorse del Next Generation Eu destinate alla Spagna nel 2021 verranno stanziate a favore delle comunità autonome. È l’annuncio del presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, durante la XXIV Conferenza dei presidenti tenutasi a Salamanca. Si tratta di una quota pari a 10,5 miliardi dei 19 miliardi di euro che arriveranno a Madrid grazie agli anticipi dell’Ue. Dopo una fase politica di incertezza, i presidenti delle comunità sono arrivati alla Conferenza con la giusta voglia di dialogo ma con un po' di prevenzione e scetticismo verso il modo in cui il governo centrale gestirà i fondi per la ripresa. Consapevole delle richieste delle comunità sul tasso di vaccinazione, Sanchez ha annunciato l'acquisto di 3,4 milioni di dosi di Pfizer, un accordo firmato giovedì dalla ministra della Salute, Carolina Darias, per accelerare la vaccinazione ad agosto. (segue) (Spm)