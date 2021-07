Spagna: Sanchez promette il 55 per cento Fondi Ue per il 2021 alle comunità autonome (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del governo, inoltre, ha garantito un'iniezione senza precedenti di fondi europei affinché le comunità autonome possano anche gestire i progetti previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Il governo ha insistito sugli ottimi dati economici registrati dalla Spagna nell’ultimo periodo. “Dove c'era la recessione, oggi c'è ripresa; dove c'era distruzione, oggi c'è creazione di posti di lavoro", ha insistito il presidente del governo, secondo cui dove c'era incertezza sulla possibilità di ottenere vaccini efficaci, oggi c'è "una campagna di vaccinazione di successo", in cui la Spagna è in prima linea fra i Paesi occidentali. Sanchez si è impegnato per una giusta ripresa: "Vogliamo farlo insieme perché insieme abbiamo sofferto", ha detto il capo del governo, facendo appello agli accordi di dialogo sociale e di intesa con le comunità autonome e i comuni. (Spm)