Giustizia: Laforgia (Leu), accordo passo avanti ma si rimedi su reati ambientali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Che si sia raggiunto un accordo sulla riforma della giustizia che esclude l'improcedibilità per i delitti di aggravante mafiosa è un fatto molto positivo, ma bisogna considerare, tra i processi che non possiamo permetterci di invalidare, anche quelli per gli eco-reati". Così il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia. "La storia del nostro Paese - aggiunge in una nota - è costellata da disastri ambientali, che rischiano di rimanere senza colpevoli, nonostante i danni causati alla vita e alla salute delle persone. Si trovi il modo per rimediare a questo errore". (Com)