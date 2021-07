Yemen: coalizione a guida saudita respinge attacco contro nave mercantile nel Mar Rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione militare guidata dall’Arabia Saudita impegnata nella guerra in Yemen a sostegno del governo riconosciuto del presidente Abd Rabbo Mansour Hadi ha annunciato di aver respinto ieri un attacco condotto dai ribelli sciiti Houthi contro una nave mercantile saudita nella parte meridionale del Mar Rosso. Circa il 13 per cento del traffico merci globale passa attraverso lo stretto di Bab al Mandab, mentre il numero di navi che attraversano il Mar Rosso è stimato in circa 23 mila navi all'anno.(Res)