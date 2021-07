Filippine: governo dispone nuova serrata anti-Covid nella regione di Manila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo delle Filippine ha deciso di riconfinare le 13 milioni di persone che abitano nella regione della capitale Manila a partire dalla prossima settimana. Lo ha annunciato il portavoce della presidenza, Harry Roque, parlando in diretta televisiva. "Abbiamo dovuto prendere questa difficile decisione per salvare più vite", ha detto Roque, spiegando che la misura ha l'obiettivo di contenere l'impennata di casi dovuta alla variante delta del Covid-19. Gli esperti avevano avvertito che un'ondata di infezioni legate a questa variante altamente contagiosa potrebbe travolgere gli ospedali nelle prossime settimane se le misure restrittive non saranno drasticamente rafforzate nella capitale. Le Filippine hanno registrato oltre 1,5 milioni di infezioni da Covid-19 e 28mila morti, diventando così il secondo paese più colpito del sud-est asiatico. (Fim)