Pil: Caon (FI), Draghi ha fatto la differenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La revisione al rialzo delle stime di crescita non è una semplice buona notizia. Era qualcosa che non accadeva da anni, in nessuna circostanza economica, sia in momenti di depressione economica, sia nei più rari periodi contrassegnati dal segno più". È quanto dichiara in una nota Roberto Caon, deputato di Forza Italia. "Questo risultato, che fa segnare attualmente un +6 per cento di previsione annua sul Pil - prosegue Caon - è significativo anche perché risulta essere superiore a quello di Paesi come Francia e Germania. L'Italia non fa solo 'bene', e questo era quantomeno auspicabile, visto la performance dello scorso anno, fa 'meglio'. Ed è questa la vera notizia". Il risultato va ascritto al clima di generale fiducia ispirato da un governo finalmente competente. La scommessa di Forza Italia, primo partito in Italia a credere in un esecutivo guidato da Mario Draghi. L'ex presidente della Bce sta davvero facendo la differenza, smentendo anni di propaganda giallorossa: siamo stati in pessime mani, per fortuna la musica è cambiata", conclude. (Com)