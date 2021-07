Roma 2021: Michetti, folle idea Raggi su parcheggi al centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Negli ultimi anni sono innumerevoli i parcheggi gratuiti sottratti ai cittadini. Pensare a una loro completa sospensione è una follia, concepibile esclusivamente da chi in cinque anni si è saputo occupare solo di monopattini. Parcheggiare gratuitamente, dove possibile è, e con noi rimarrà, un diritto sacrosanto dei romani". Lo scrive su Facebook il candidato a sindaco del centrodestra, Enrico Michetti, commentando il programma per le soste tariffate nelle zone delle Mura Aureliane e dell'Anello ferroviario, annunciato ieri dalla sindaca M5s uscente Virginia Raggi in un incontro con Confcommercio Roma. (Rer)