Verbania: viale San Giuseppe e piazza Fabbri, riparte la riqualificazione

- Riprenderanno lunedì prossimo i lavori di riqualificazione della rete viaria in viale San Giuseppe e piazza Fabbri. Lo faranno con gli interventi sui marciapiedi a cui seguirà l’asfaltatura della strada per avere i lavori conclusi in quella zona prima dell’apertura delle scuole. I tempi più lunghi, spiega il Comune, sono dovuti ad elementi organizzativi dell’impresa e non all’inerzia del Comune. Ricordiamo che l’intervento, dal costo di 120 mila euro, riguarda piazza Fabbri e il primo tratto di viale San Giuseppe, compreso tra la piazza e via Franzosini, per uno sviluppo complessivo di circa 500 metri, per migliorare la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti in una via che, negli orari di punta, vede transitare tra i 250 e i 300 veicoli/ora. E proprio in questi giorni la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo del secondo lotto, per completare l’intervento sino all’incrocio con via XXIV Maggio. Lavori per mettere più in sicurezza l’area attraverso la modifica delle immissioni tra corsie e il risezionamento della carreggiata con l’impiego di materiali che ne evidenzino la funzione urbana (pavimentazioni in pietra del piano stradale, restringimento ottico corsie), il ripristino della continuità dei filari piantumati e una definizione migliore degli gli spazi per ciascuna funzione: pedonalità, ciclabilità, transito dei veicoli. (Rpi)