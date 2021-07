Covid: Meloni, vicinanza e solidarietà a famiglie vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vicinanza e solidarietà ai familiari delle vittime del Covid che quest'oggi manifestano a Bergamo per denunciare la farsa della Commissione di inchiesta denunciata da Fratelli d'Italia e che la maggioranza si appresta a varare”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. “Siamo orgogliosi - aggiunge - di essere stati l'unica forza politica in Parlamento ad avere sostenuto - con fatti concreti e non semplici dichiarazioni di facciata - la battaglia per ottenere verità e trasparenza sulla gestione della Pandemia in Italia. Chiedere che sia fatta piena luce su quanto avvenuto significa esigere la verità per tutti gli italiani che hanno subito la perdita di familiari e congiunti e che hanno sofferto le scelte scellerate di questo e del precedente Governo, a partire dai piccoli imprenditori e dalle centinaia di migliaia di Italiani rimasti senza lavoro”, conclude. (Com)