Editoria: Moles (FI), sarebbe imperdonabile disperdere patrimonio Gazzetta del Mezzogiorno

- "Sarebbe imperdonabile disperdere un patrimonio di libertà e identità quale la Gazzetta del Mezzogiorno, autorevole voce delle comunità del sud Italia". Lo afferma in una nota il sottosegretario all’Editoria ed esponente di Forza Italia, Giuseppe Moles, in relazione alla vicenda che vede a rischio da domani la prosecuzione delle pubblicazioni dello storico quotidiano. “Non si è difatti ancora conclusa la procedura fallimentare per l'affidamento della società editrice il cui contratto di gestione temporaneo è ormai scaduto. Celerità nella decisione e garanzia dei livelli occupazionali sono un'urgenza - aggiunge Moles - Mi auguro che in queste ore la situazione possa finalmente trovare giusta ed adeguata soluzione". (Com)