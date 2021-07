Governo: Mura (Pd), Salvini parla come bullo di strada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Salvini al Papeete ormai è la caricatura di se stesso: per farsi riconoscere deve parlare come un bullo di strada e riesce nella difficile opera di mettere in imbarazzo addirittura il suo partito”. Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera ed esponente del Partito democratico Romina Mura, in merito alle recenti dichiarazioni del leader della Lega, Matteo Salvini. “L’aggressione personale a Enrico Letta - aggiunge - non è un incidente ma il suo modo di fare politica e su questo va misurato assieme a chi gli va dietro: zero soluzioni vere, rissa continua, ambiguità gravi sui vaccini. Questa è la differenza sostanziale: il Pd sostiene il governo Draghi nell'interesse del Paese, Salvini lo usa come tram per la campagna elettorale". (Com)