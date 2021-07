Italia: “Bloomberg”, Draghi ha stabilizzato il Paese e ora punta a dare forma alla sua eredità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spinta del presidente del Consiglio, Mario Draghi, per far ripartire l'Italia sta cambiando marcia. In vista dell’avvio del “semestre bianco”, i sei mesi che precedono la conclusione del mandato del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, come si legge su “Bloomberg”, Draghi si è assicurato la possibilità di governare senza il rischio di scioglimento del Parlamento che potrà avvenire solo dopo l'elezione di un nuovo capo di stato. Grazie ai 192 miliardi di euro del Recovery fund, il presidente del Consiglio punta ora a rinnovare il modo in cui opera lo Stato italiano, semplificando le procedure per gli appalti pubblici e migliorando le normative di contrasto alla corruzione. Come si legge su “Bloomberg”, Draghi vuole anche aumentare la competitività nei settori delle telecomunicazioni e dell'energia e ha in programma di rinnovare il sistema fiscale per renderlo più efficiente e garantire che le persone paghino le tasse. All'inizio del 2022, il premier avrà la possibilità di aiutare a eleggere il successore di Mattarella per i prossimi sette anni, una figura che potrà offrire un grado di rassicurazione sul fatto che il prossimo governo non annullerà le sue riforme. E non si esclude, peraltro, la possibilità che sia lo stesso Draghi a salire al Quirinale. (segue) (Nys)