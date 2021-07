Italia: “Bloomberg”, Draghi ha stabilizzato il Paese e ora punta a dare forma alla sua eredità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima di questa scadenza, tuttavia, ci sarà da passare dal probabile voto di fiducia alla Camera dei deputati lunedì per ottenere l’approvazione della riforma della Giustizia elaborata con la ministra Marta Cartabia. Draghi vuole accelerare la lentezza del sistema giudiziario italiano, con termini di prescrizione più severi per i procedimenti penali, procedimenti civili più semplici e modifiche nel modo in cui si svolgono i processi contro le istituzioni statali. Il presidente del Consiglio, peraltro, arriva al voto in Parlamento forte di un indice di gradimento del 70 per cento, soprattutto per la capacità d’intervento mostrata nella gestione della pandemia di Covid-19 e la stabilità garantita all’economia nazionale. Inoltre, Draghi è anche riuscito a inserire i suoi piani di riforma nel programma di risanamento approvato dalla Commissione europea, quindi chiunque si metta sulla sua strada rischierà di essere accusato di aver messo a rischio l’arrivo dei fondi stanziati dall’Ue. (Nys)