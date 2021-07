Malesia: prorogato stato di emergenza nel Sarawak e rimandate le elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Malesia ha prorogato lo stato di emergenza nello Stato orientale del Sarawak fino al prossimo mese di febbraio. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale "Bernama", ricordando che la misura scadeva domani ed è stata estesa fino al 2 febbraio 2022, come misura per prevenire un ulteriore aumento delle infezioni. Il re al Sultan Abdullah ha inoltre fatto sapere che in questo contesto sono sospese anche le elezioni, programmate per rinnovare il mandato dei membri del parlamento, scaduto lo scorso 6 giugno. Le infezioni da Covid-19 in Malesia si sono diffuse rapidamente nelle ultime settimane. I casi giornalieri hanno raggiunto un record di 17.405 questa settimana e il numero totale di infezioni si è attestato a 1.095.486 secondo i dati di venerdi'. (Fim)