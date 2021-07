Pil: Renzi, puntiamo a fare meglio del 6 per cento, possiamo farcela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La fiducia delle imprese ai massimi da anni: è un momento magico per la nostra economia, avremo una crescita straordinaria dopo il disastro del Covid, la credibilità internazionale del Governo ci vedrà protagonisti sulla scena mondiale”. Lo scrive il leader di Italia viva, Matteo Renzi, che nella sua news settimanale ha aggiunto: “Puntiamo a fare più 6 per cento sul Pil e possiamo farcela. L’Italia - aggiunge - deve ripartire e in molte zone già sta ripartendo. Servono vaccini, farmaci monoclonali, investimenti sulla sanità. Il resto appartiene al chiacchiericcio quotidiano di pseudo-leader in cerca d’autore. O più semplicemente di visibilità”. (Rin)