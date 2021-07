Roma: arrestato spacciatore 30enne a Guidonia, colto con 6 chili di hashish addosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 30enne romano è stato arrestato dai Falchi della squadra mobile della questura di Roma per spaccio. I poliziotti, dopo aver monitorato i suoi spostamenti, lo hanno visto uscire da un appartamento a Guidonia e lo hanno controllato. Grazie alla verifica sono stati rinvenuti addosso al giovane sei chili di hashish. Nel corso della perquisizione dell'appartamento, risultato al momento disabitato, sono stati trovati altri otto chili di hashish, 205 grammi di cocaina, più materiale per il confezionamento della droga. Al secondo piano dell'abitazione i poliziotti hanno poi scoperto una vera e propria piantagione di marijuana e hanno sequestrato cinque piante oltre a macchinari utilizzati per la coltivazione della sostanza stupefacente. Dopo gli atti di rito il 30enne è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. (Rer)