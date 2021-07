Milano 2021: Bernardo, cosa importante stare nella città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io ho visto un sondaggio che sono qualche punto avanti, ma i sondaggi vanno letti in quanto tali, la cosa davvero importante è stare nella città, girare per i quartieri e conoscere le persone come sto facendo in questi giorni: sono persone belle che hanno voglia di lavorare, hanno problemi di sicurezza, abbandono e solitudine". Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo al mercato di piazzale Lagosta parlando con i giornalisti che gli hanno chiesto un commento sul sondaggio Ipsos che lo vede distante 12 punti percentuali dal suo sfidante Giuseppe Sala. "I cittadini milanesi e della città metropolitana meritano altro", ha concluso.(Rem)