Australia: polizia blocca le proteste contro nuova stretta restrizioni per Covid-19

- La polizia di Sydney ha impedito oggi che si tenesse una manifestazione contro le restrizioni da Covid-19 dispiegando 1.000 agenti pronti all'intervento e chiudendo le stazioni ferroviarie vicine ai punti di ritrovo. Le misure, riferisce la stampa locale, seguono le violente proteste che si sono tenute la scorsa settimana e prevedono anche il divieto per i tassisti di deporre i loro clienti in centro. Le restrizioni dovute al Covid-19 rimarranno in vigore fino almeno alla fine di agosto, mentre nel paese aumentano i casi di infezione. Secondo le autorità, in totale a Sydeny e dintorni sono stati registrati oggi 210 nuovi casi collegabili alla variante delta, portando in tutto il bilancio a 3.190 casi. (Nys)