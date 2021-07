Tunisia: ministro Esteri Jerandi, decisioni di Saied basate su costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le decisioni prese dal presidente della Tunisia Kais Saied si basano sulle disposizioni della Costituzione e rientrano nel quadro “del mantenimento della stabilità delle istituzioni”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri tunisino, Othman al Jerandi, secondo quanto riporta l’emittente tunisina “Mosaique Fm”. Il ministro ha aggiunto che la Tunisia sta proseguendo il suo percorso politico democratico e si impegna a tutelare diritti e libertà. A partire dal 25 luglio scorso Saied ha licenziato il premier Hichem Mechichi, sospeso per 30 giorni le attività del parlamento e preso il controllo della sicurezza nazionale e dei media di Stato. Secondo Jerandi, le ultime misure rientrano nel quadro di un'organizzazione temporanea del potere “fino a quando non sarà rimosso il pericolo per lo Stato” rappresentato dalla continua diffusione della pandemia di Covid-19 e dalla crisi economica. (segue) (Res)