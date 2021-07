Tunisia: ministro Esteri Jerandi, decisioni di Saied basate su costituzione (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la sostituzione del direttore, il presidente del Sindacato nazionale dei giornalisti tunisini, Mohamed Jelassi, ha dichiarato al canale qatariota "Al Jazeera" che Saied si è impegnato a proteggere la libertà di stampa e di espressione. Jelassi ha sottolineato che il Sindacato dei giornalisti e le organizzazioni civili rimarranno vigili per proteggere le libertà, sottolineando che stanno cercando di riaprire il prima possibile l'ufficio locale dell'emittente di Doha, assaltato e chiuso dalle forze di sicurezza lo scorso 26 luglio. Jelassi ha aggiunto di non essere a conoscenza dei motivi che hanno portato alla chiusura dell'ufficio tunisino di "Al Jazeera", considerando che né l'emittente qatariota né qualsiasi altra testata o canale dovrebbero essere chiusi ed esprimendo il suo rifiuto di qualsiasi restrizione alla libertà di stampa, ritenendola dannosa per l'immagine del Paese. (segue) (Res)