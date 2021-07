Tunisia: ministro Esteri Jerandi, decisioni di Saied basate su costituzione (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello politico, i partiti tunisini continuano a considerare le decisioni presidenziali come un "golpe" contro la Costituzione e la rivoluzione, e chiedono di ripristinare la situazione politica precedente al 25 luglio. La maggior parte dei blocchi parlamentari si è opposta alle decisioni eccezionali del Presidente, su tutti il partito islamico Ennahda (53 deputati su 217), che ha definito in un comunicato le misure di Saied come un "colpo di Stato". Anche il blocco Cuore della Tunisia (Qalb Tounes, 29 deputati) ha affermato che le decisioni rappresentano una grave violazione della Costituzione, mentre il Movimento Popolare le ha sostenute (15 deputati). D'altra parte, un sondaggio compiuto da Emrhod Consulting e dall'emittente "Attessia", vicina al partito di opposizione Corrente democratica che sostiene le decisioni di Saied, ha rivelato che l'87 per cento dei cittadini tunisini sarebbe favorevole alle misure assunte dal capo dello Stato. (Res)