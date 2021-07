Banche: online l'audioguida dedicata alla sostenibilità realizzata da Abi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È online l'audioguida per supportare i cittadini nella comprensione del concetto e delle iniziative di sostenibilità. Con informazioni semplici ed essenziali, l'audioguida fornisce indicazioni su quale contributo si possa dare, attraverso le proprie scelte anche finanziarie, allo sviluppo sostenibile, nell'equilibrio quindi delle condizioni sociali, ambientali ed economiche. Realizzata dall'Abi in collaborazione con il Centro nazionale del Libro parlato dell'U.I.C.I., l'audioguida è concepita con un linguaggio semplice e immediato, ed è a supporto delle persone cieche e ipovedenti grazie al suo format pienamente fruibile. Gratuito e digitale, questo nuovo strumento propone in versione audio i contenuti della guida realizzata da Abi in collaborazione con le banche e le Associazioni dei consumatori per offrire ai cittadini, anche meno esperti, un supporto divulgativo per diffondere la conoscenza di un nuovo modello economico, che nei processi decisionali tiene conto degli aspetti ambientali e climatici, sociali e connessi alla gestione d'impresa (Esg, acronimo dall'inglese Environment, social and corporate governance), approccio sempre più rilevante anche a livello europeo. (segue) (Com)