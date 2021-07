Banche: online l'audioguida dedicata alla sostenibilità realizzata da Abi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'audioguida, i cui contenuti si articolano in domande e risposte per orientare nel mondo della finanza sostenibile, mette al centro il cittadino e la sua capacità di svolgere un ruolo significativo nello sviluppo di pratiche volte alla sostenibilità. Con l'intento di far conoscere sempre più l'impegno del mondo bancario sui temi dello sviluppo sostenibile, nella guida sono state rappresentate le diverse modalità con le quali le banche possono comunicare quanto realizzato, sia attraverso i loro canali di relazione con la clientela e i cittadini, sia con la Dichiarazione non finanziaria (Dnf). L'iniziativa rientra nel quadro delle azioni previste dal protocollo d'intesa tra Abi - Associazione bancaria italiana e U.I.C.I. - Unione Italiana ciechi e ipovedenti Onlus Aps, per la realizzazione di attività congiunte e progetti sperimentali di informazione ed educazione finanziaria. L'impegno del settore bancario in tema di accessibilità, in linea con le principali indicazioni contenute nell'Atto europeo sull'accessibilità, si sviluppa nell'ambito delle attività promosse dall'Abi per favorire l'inclusione finanziaria e sociale dei cittadini. (Com)