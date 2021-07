Roma: derubava case tra Bracciano e Manziana, arrestato 53enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 53enne di Bracciano è stato arrestato perché, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Civitavecchia, è sospettato di essere a capo di una banda dedita ai furti in appartamento. A seguito delle denunce presentate da molti residenti dei Comuni di Bracciano e Manziana, i carabinieri hanno hanno creato un gruppo di lavoro con i comandi di Anguillara Sabazia, Trevignano Romano, Manziana e Bracciano. Confrontando le immagini acquisite e il modus operandi degli autori dei furti i militari hanno identificato con certezza uno dei componenti della banda, ritenuto il capo. L’uomo, ottimo conoscitore della zona, era solito individuare villette isolate di famiglie benestanti, e si intrufolava quando queste venivano lasciate incustodite. Mediante l’effrazione di porte e finestre l’uomo si impossessava dei beni di valore facilmente trasportabili (gioielli, orologi, contanti) e poi si dava alla fuga, insieme al complice che rimaneva all’esterno a fare da palo.(Rer)