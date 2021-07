Giustizia: partito Radicale, vera riforma partirà dai 6 referendum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante le sabbie mobili rappresentate dalla burocrazia ministeriale e da quella parlamentare, la ministra Marta Cartabia è riuscita ad assicurare qualcosa di inaspettato anche se insufficiente. D'altronde non è la sua riforma e intestargliela è un abuso esercitato da parte di chi la riforma l'ha mutilata. Tant'è che oggi il Fatto quotidiano prova a demolirli insieme, riforma e ministra". Lo affermano in una nota Maurizio Turco e Irene Testa, Segretario e Tesoriere del Partito Radicale, secondo cui "quel che resta è una inversione di tendenza di politica giudiziaria e di affermazione dei principi costituzionali. E resta il fatto che coloro che accusavano i promotori del referendum, il Partito Radicale, Matteo Salvini e la Lega, di voler minare il governo Draghi e il lavoro della ministra Cartabia, in realtà tradivano quello che era un loro auspicio, che poi hanno tentato ma non gli è riuscito". "Per parte nostra siamo convinti che i 6 referendum sulla giustizia, oltre a cambiare quelle sei specifiche leggi, possono innescare un processo che porti ad una riforma radicale della giustizia e della politica", concludono. (Rin)