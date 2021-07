Regno Unito: "Telegraph", piano segreto Nhs per negare cure ad anziani in caso di pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio sanitario nazionale inglese (Nhs) aveva dei piani segreti per interrompere le cure ospedaliere destinate alle persone residenti nelle case di cura in caso di pandemia. È quanto rivela il quotidiano “The Telegraph”, secondo cui alcuni documenti riservati di Whitehall mostrano che i piani dell’Nhs prevedevano il rifiuto del trattamento sanitario ai settantenni, cui sarebbe stata offerta, invece, "assistenza" per intraprendere i cosiddetti "percorsi di fine vita". La strategia è stata elaborata dall'Nhs inglese a seguito di una simulazione di gestione di una pandemia effettuata nel 2016 ed è stata progettata per impedire il collasso di ospedali e strutture sanitarie. I documenti mostrano che, nel caso di una pandemia influenzale "grave", il ministro della Salute avrebbe potuto autorizzare i medici e dirigenti sanitari a dare la priorità ad alcuni pazienti rispetto ad altri e persino a smettere del tutto di fornire cure critiche. Nel pieno della crisi provocata dalla pandemia di Covid-19, il governo britannico ha ribadito più volte che le case di cura non sono state abbandonate dal Servizio sanitario nazionale, nonostante le perplessità espresse dall'opinione pubblica e da diversi familiari con persone residenti in queste strutture. (segue) (Rel)