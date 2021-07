Regno Unito: "Telegraph", piano segreto Nhs per negare cure ad anziani in caso di pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il “Telegraph” ha rivelato all'inizio di quest'anno che i vertici dell’Nhs hanno chiesto ai medici delle case di cura di "non rianimare" tutti i loro residenti nella fase peggiore della pandemia per mantenere liberi i letti d'ospedale. Dominic Cummings, l'ex consigliere del premier Boris Johnson, ha definito una "bugia" il fatto che tutti ricevessero cure, e che in effetti "molte persone sono state lasciate morire in circostanze orribili". I documenti rivelano che il governo ha proposto di valutare i pazienti in base alla loro "probabilità di sopravvivenza" piuttosto che alla "necessità clinica" in caso di esaurimento delle risorse necessarie per tentare di curarli. Commentando la pubblicazione di queste indiscrezioni, un portavoce dell’Nhs ha spiegato che si tratta di documenti basati “su uno scenario ipotetico specifico ed estremo per informare il governo sul programma di preparazione a un'influenza pandemica piuttosto che per un uso operativo”. Questi documenti, ha aggiunto il portavoce, “non hanno costituito la base della risposta dell’Nhs al coronavirus". Secondo un portavoce del governo, invece, questi rapporti sarebbero delle "bozze storiche di documenti informativi che includono scenari ipotetici che non rappresentano e non hanno mai rappresentato la politica concordata del governo". (Rel)