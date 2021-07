Auto: Winkelmann (Lamborghini), i nostri modelli elettrici avranno "un suono diverso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mantenere lo spirito del marchio Lamborghini anche per i modelli elettrici: questo l’obiettivo di Stephan Winkelmann , amministratore delegato della casa automobilistica italiana che promette per le sue future auto elettriche "una musica diversa, un suono a parte", che sostituirà il rombo caratteristico dei motori a scoppio dei modelli a benzina. "Sarà una musica diversa, un suono diverso", ha promesso Winkelmann. “Ma non dobbiamo copiare il motore a scoppio, nessuno ce lo perdonerebbe”, ha aggiunto. La prima Lamborghini 100 per cento elettrica, attesa tra qualche anno, potrebbe essere un'auto sportiva con quattro sedili rialzati, ha detto il numero uno della casa automobilistica di lusso italiana in un’intervista pubblicata sui media francesi. "Per il nostro primo modello 100 per cento elettrico, stiamo pensando a una GT 2+2, un'auto leggermente più alta, come un Suv, il cui lancio è previsto intorno al 2027 , ha affermato Winkelmann. "Non è una scadenza scolpita nella pietra, stiamo analizzando il mercato, ma è un settore ancora vergine", ha aggiunto l’Ad. (segue) (Frp)