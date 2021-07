Business news: Spagna, per Mapfre utili a +34,5 per cento nel primo semestre del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale assicurativa spagnola Mapfre ha registrato utili pari a 364 milioni di euro nei primi sei mesi del 2021, ovvero il 34,5 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. I ricavi del gruppo sono infatti aumentati del 6,1 per cento a oltre 14 miliardi di euro. Mapfre ha evidenziato l'evoluzione positiva dei principali mercati, con la Spagna che rimane il motore del gruppo con una crescita del 7 per cento nel primo semestre. Il patrimonio netto attribuibile a Mapfre alla fine di giugno 2021 era di 8,5 miliardi di euro e il totale delle attività ammontava a 70,8 miliardi. (Spm)