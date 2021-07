Business news: Grecia, salario minimo sarà aumentato del 2 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il salario minimo in Grecia sarà aumentato del 2 per cento nel 2021. Lo ha annunciato il premier greco, Kyriakos Mitsotakis, nel corso di una riunione di governo. "Contrariamente al suggerimento dei rappresentanti delle imprese, il governo ha deciso di aumentare il salario minimo del 2 per cento quest'anno", ha chiarito il capo di governo in apertura della riunione. Mitstotakis ha riconosciuto che i rappresentanti di imprese e dei commercianti hanno chiesto il congelamento del salario minimo a causa del calo del Pil dovuto alla pandemia di Covid-19. "Ma ciò che vale è anche il dinamismo dell'economia greca e la sua prospettive, di cui personalmente mi fido”, ha proseguito il primo ministro. Attualmente lo stipendio minimo nel settore privato è fissato a 650 euro al mese, con lo stipendio nominale a 758 euro, se sono inclusi i bonus di natale e pasqua. (Gra)