Business news: Germania, installate 240 turbine eoliche terrestri nel primo semestre

- Sono 240 le turbine eoliche terrestri installate in Germania nel primo semestre del 2021, con una potenza di 971 megawatt. Il dato segna un incremento del 62 per cento su base annua, come comunicato dall'Associazione federale dell'energia eolica (Bwe) e dall'Associazione dell'ingegneria meccanica tedesca (Vdma). Nello stesso periodo, sono state dimesse 140 turbine eoliche. L'espansione netta dell'energia generata dal vento in Germania nei primi sei mesi dell'anno è stata, quindi, di 831 megawatt. Tuttavia, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, è necessario un aumento delle energie rinnovabili notevolmente maggiore al fine di raggiungere gli obiettivi di protezione del clima stabiliti dal governo federale. Tale esito è ostacolato da lunghe procedure di pianificazione e approvazione degli impianti, insufficienza delle aree designate a tale scopo e cause intentate da quanti si oppongono alla realizzazione dei siti di produzione. A ogni modo, per il 2021, Bwe e Vdma prevedono una capacità aggiuntiva delle fonti rinnovabili compresa tra i 2,2 e i 2,4 gigawatt. Nel 2020, in Germania vi erano 420 turbine eoliche terrestri con una potenza totale di 1.431 megawatt. (Geb)