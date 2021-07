Business news: Spagna, per Santander utile di 3,6 miliardi nel primo semestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi sei mesi del 2021 la banca spagnola Santander ha registrato un utile di 3,67 miliardi di euro, rispetto alle perdite di 10,7 miliardi di euro dello stesso periodo dello scorso anno. Solo nel secondo trimestre, Santander ha realizzato un utile di 2 miliardi di euro, al di sopra degli 1,7 miliardi stimati dagli analisti. Secondo la presidente della banca, Ana Botin, il gruppo "è sulla buona strada" per superare il suo obiettivo di redditività per l'anno e mantiene la sua intenzione di "tornare alla remunerazione degli azionisti del 40-50 per cento dell'utile ordinario". Santander ha evidenziato che i buoni risultati sono stati sono stati resi possibili in particolare dalla performance positiva in tutte le aree geografiche in cui opera, in particolare negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Escludendo l'onere netto di 530 milioni di euro per i costi di ristrutturazione annunciati nel primo trimestre del 2021, l'utile ordinario del primo semestre è stato di 4,2 miliardi di euro, superiore del 153 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Dei 530 milioni di euro, 293 milioni sono stati generati nel Regno Unito e 165 milioni in Portogallo. (Spm)