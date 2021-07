Business news: Spagna, per Unicaja utile di 70 milioni euro nel primo semestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi sei mesi dell'anno, la banca spagnola Unicaja ha realizzato utili per 70 milioni di euro, il 15 per cento in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il risultato è stato ottenuto nonostante i nuovi accantonamenti straordinari dall'inizio della pandemia di coronavirus, pari a 236 milioni di euro. La banca ha sottolineato che nel primo trimestre ha migliorato la redditività del core business, la crescita dell'attività commerciale, la continua riduzione delle spese operative, la riduzione delle attività non produttive, rafforzando gli alti livelli di copertura e gli alti indici di liquidità che la banca mantiene. Il 30 luglio prossimo, Unicaja si fonderà con Liberbank dopo aver ottenuto il via libera da parte del governo spagnolo. (Spm)