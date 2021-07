Usa: sequestrata petroliera di Singapore accusata di rifornire nave nordcoreana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno sequestrato una petroliera di proprietà di Singapore che sarebbe stata utilizzata per effettuare consegne di petrolio alla Corea del Nord in violazione delle sanzioni internazionali. Lo ha dichiarato il dipartimento di Giustizia (DoJ) statunitense, precisando che un giudice federale di New York ha emesso una sentenza che autorizza gli Stati Uniti ad assumere la proprietà della M/T Courageous, attualmente posizionata in Cambogia. La nave, che ha una capacità di 2.734 tonnellate, è stata acquistata dal cittadino singaporiano Kwek Kee Seng, attualmente non in stato di fermo. Secondo Washington, la nave sarebbe stata utilizzata per trasferire prodotti petroliferi alle navi nordcoreane e per effettuare spedizioni dirette al porto nordcoreano di Nampo. Secondo il DoJ, la M/T Courageous ha smesso illecitamente di trasmettere informazioni sulla sua posizione tra l'agosto e il dicembre del 2019, un periodo di quattro mesi durante il quale le immagini satellitari proverebbero la sua attività di trasferimento del petrolio alla nave nordocoreana Saebyol per un valore di oltre 1,5 milioni di dollari. Le autorità cambogiane avevano sequestrato la petroliera nel marzo 2020 su mandato degli Stati Uniti e da allora hanno tenuto la Courageous nel loro territorio. (Nys)