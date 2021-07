Yemen: inviato Usa Lenderking chiede fine combattimenti a Marib e in tutto il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fine dei combattimenti a Marib e in tutto lo Yemen, l’invito al governo di Aden e ai separatisti del sud a riunirsi per sostenere stabilizzazione del Paese, il necessario ritorno al dialogo per porre fine alla crisi. Sono state queste le richieste espresse dall’inviato speciale degli Stati Uniti per lo Yemen, Tim Lenderking, durante i suoi incontri con alti funzionari della Repubblica dello Yemen e dell’Arabia Saudita avvenuti in questi giorni nel regno del Golfo. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa del dipartimento di Stato Usa, Lenderking ha chiesto la fine dei combattimenti in stallo a Marib e in tutto lo Yemen, che hanno solo aumentato le sofferenze del popolo yemenita. Ha espresso preoccupazione per il fatto che i ribelli sciiti Houthi continuano a rifiutarsi di impegnarsi in modo significativo su un cessate il fuoco e in colloqui politici e ha sottolineato che “solo attraverso un accordo duraturo tra le parti yemenite si può invertire la terribile crisi umanitaria nel Paese”. Durante i suoi incontri, Lenderking ha invitato il governo della Repubblica dello Yemen e il Consiglio di transizione meridionale (Cts) a riunirsi per migliorare i servizi e stabilizzare l'economia. Secondo l’inviato Usa, infatti, un primo passo fondamentale è garantire le condizioni necessarie per il ritorno del governo ad Aden. Lenderking ha anche discusso delle azioni immediate che devono essere intraprese per alleviare la crisi umanitaria ed economica, compreso l'aumento delle importazioni di carburante, la fine della manipolazione del carburante e dei prezzi e la mobilitazione di ulteriori aiuti economici e umanitari per il Paese.(Nys)