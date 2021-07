Cina: registrati oggi 55 nuovi casi di Covid-19, a Suzhou chiuderanno sale gioco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Cina sono stati registrati oggi 55 nuovi casi di Covid-19 sul territorio continentale, in diminuzione rispetto ai 64 casi del giorno precedente. Lo ha annunciato la Commissione sanitaria nazionale, precisando in un comunicato che 30 delle nuove infezioni sono casi locali, 25 provenienti dall'estero, e che non ci sono stati decessi dovuti a complicazioni da coronavirus. La maggior parte dei casi locali è stata segnalata nella zona di Jiangsu, il cui capoluogo provinciale Nanchino sta affrontando un nuovo focolaio emerso all'inizio del mese e riconducibile a membri del personale aeroportuale che avevano lavorato su un volo proveniente dalla Russia: l'epidemia di Nanchino si è diffusa in altre città dello Jiangsu, fino alla capitale Pechino, e in altre province tra cui Anhui, Sichuan, Liaoning, Guangdong e Hunan. In questo contesto, l'amministrazione della città di Suzhou, una delle principali dello Jiangsu, ha annunciato oggi che chiuderà tutte le sale da gioco per scacchi, carte ed altri giochi, dopo che diverse persone in un'altra città dello Jiangsu hanno contratto il Covid-19 nei suoui locali. (Cip)