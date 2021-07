Usa: riprese le espulsioni accelerate dei migranti irregolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento per la sicurezza interna (Dhs) degli Stati Uniti ha dichiarato di aver ripreso a utilizzare i voli per il rimpatrio accelerato verso i Paesi d'origine dei migranti che non hanno diritto alla protezione. I funzionari dell'amministrazione Biden hanno annunciato all'inizio della settimana di voler riprendere i voli di "rimozione accelerata" a seguito di un altro forte aumento, questo mese, del numero di famiglie centroamericane che hanno attraversato la valle del Rio Grande nel Texas meridionale. La diffusione in Texas e lungo il confine meridionale degli Stati Uniti della variante Delta del Covid-19 ha accelerato la ripresa dei rimpatri. Un aereo è andato in Guatemala e l'altro in Honduras e El Salvador.(Nys)